Gomis yine boş geçmedi

Süper Lig'de Galatasaray, 1-0 geri düştüğü Ankaragücü karşısında 30.dakikada Gomis ile 2-1 öne geçti.
Sol iç kulvarda topla buluşan Mertens'in şık pasıyla savunma arkasına sarkan Gomis ceza sahası yayı üzerinde sol çaprazda topu kontrol edip ceza alanına girdi. Topu önce sağa, ardından sola çeken Gomis sol ayağıyla vuruşunu yaptı. Bahadır'ın sol ayağından seken top ağlarla buluştu: 2-1
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.