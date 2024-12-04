Bafra Ticaret Sanayi Odası Ortaokulu'nda nefes kesen yangın tatbikatı

AFETLERE KARŞI HAZIRLIKLI OLMAK ÖNEMLİ

Bafra Ticaret Sanayi Odası Ortaokulu Müdürü Mehmet Demirbaş, bu tür tatbikatların kriz anında nasıl hareket edilmesi gerektiğini öğreterek afetlere karşı hazırlıklı olmanın önemini vurguladı.



Demirbaş, yangın tatbikatlarının kişilere doğru yönlendirme yapma ve felaketlerin etkisini azaltma konusunda yardımcı olduğunu belirtti. Yangınla mücadele yöntemlerinin pratik olarak sunulmasının ve bu bilgilere uyum sağlamanın önemini vurguladı.

Öğrenciler tatbikata büyük ilgi gösterdi ve öğretmenler, bu tür etkinliklerin öğrenci güvenliği açısından önemine dikkat çekti.