Bafra Ticaret Sanayi Odası Ortaokulu'nda nefes kesen yangın tatbikatı

Bafra Ticaret Sanayi Odası Ortaokulu'nda nefes kesen yangın tatbikatı
Kaynak: İHA

Samsun'un Bafra Ticaret Sanayi Odası Ortaokulu'nda yangın tatbikatı gerçekleştirildi. Öğrenciler ve öğretmenlerin afetlere karşı bilinçlenmesi hedeflenen tatbikatta, afet anında yapılması gerekenler uygulamalı olarak gösterildi.

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Bafra Ticaret Sanayi Odası Ortaokulu'nda nefes kesen yangın tatbikatı 1

Tatbikat sırasında okul personeli senaryo gereği "Yangın var, herkes dışarı" diyerek herkesin güvenli bir şekilde dışarı çıkmasını sağladı.

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Bafra Ticaret Sanayi Odası Ortaokulu'nda nefes kesen yangın tatbikatı 2

Yangın alarmının çalmasıyla tüm öğrenciler, öğretmenler ve personel, planlandığı şekilde sınıflarını güvenli bir şekilde boşalttı.

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Bafra Ticaret Sanayi Odası Ortaokulu'nda nefes kesen yangın tatbikatı 3

Yangın çıkışlarına yönlendirilen öğrenciler, panik yapmadan güvenli bir şekilde toplanma alanına ulaştı.

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Bafra Ticaret Sanayi Odası Ortaokulu'nda nefes kesen yangın tatbikatı 4

Tatbikatta Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Bafra Grup Amirliği ekipleri de okulda hazır bulundu. Tatbikatın sonunda öğrencilere yangın söndürme teknikleri hakkında bilgi verildi ve afet sırasında hangi ekipmanların nasıl kullanılacağına dair gösteriler yapıldı.

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Bafra Ticaret Sanayi Odası Ortaokulu'nda nefes kesen yangın tatbikatı 5

ÖĞRENCİLERDEN SAĞLIKÇILARA SÜPRİZ

Bafra İlçe Sağlık Müdürlüğü 112 acil ambulans ekibi de tatbikata katılarak, temsili olarak yaralanan öğrencilere müdahale etti. Öğrenciler, sağlık ekiplerine arkadaşlarının rahatsız olduğunu söyleyerek onları çağırdı.

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Bafra Ticaret Sanayi Odası Ortaokulu'nda nefes kesen yangın tatbikatı 6

Sağlık ekibi olay yerine geldiğinde ise öğrenciler sürpriz yaparak "Acil Sağlık Hizmetleri Günü" dolayısıyla onlara karanfil sundu.

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Bafra Ticaret Sanayi Odası Ortaokulu'nda nefes kesen yangın tatbikatı 7

AFETLERE KARŞI HAZIRLIKLI OLMAK ÖNEMLİ

Bafra Ticaret Sanayi Odası Ortaokulu Müdürü Mehmet Demirbaş, bu tür tatbikatların kriz anında nasıl hareket edilmesi gerektiğini öğreterek afetlere karşı hazırlıklı olmanın önemini vurguladı.

Demirbaş, yangın tatbikatlarının kişilere doğru yönlendirme yapma ve felaketlerin etkisini azaltma konusunda yardımcı olduğunu belirtti. Yangınla mücadele yöntemlerinin pratik olarak sunulmasının ve bu bilgilere uyum sağlamanın önemini vurguladı.

Öğrenciler tatbikata büyük ilgi gösterdi ve öğretmenler, bu tür etkinliklerin öğrenci güvenliği açısından önemine dikkat çekti.

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