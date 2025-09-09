Bafra’da evinin kapısında bıçaklanan çocuk yaralandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Bafra’da evinin kapısında bıçaklanan çocuk yaralandı

Samsun’un Bafra ilçesinde evinde zil çalınca kapıyı açan 14 yaşındaki bir çocuk, uğradığı bıçaklı saldırıda yaralandı.


Olay, Emirefendi Mahallesi Hasan Çakın Caddesi’nde bulunan 5 katlı bir apartmanın 3. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evde bulunan E.Ş. (14), evin zili çalınca kapıyı açtı.

Bu sırada kapıda bulunan E.D. (14), E.Ş.’nin baldırına bıçakla saldırdıktan sonra olay yerinden kaçtı. Yaralanan E.Ş., ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Olay sonrası kaçan şüpheliyi yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Son Haberler
Sağlık Bakanı basın toplantısında bayıldı. O anlar kameralara yansıdı
Sağlık Bakanı basın toplantısında bayıldı. O anlar kameralara yansıdı
Erdoğan'dan kritik temas!
Erdoğan'dan kritik temas!
Katar'dan ABD’ye yalanlama!
Katar'dan ABD’ye yalanlama!
Büyük müjde duyuruldu!
Büyük müjde duyuruldu!
Minik yürekler yeşil vatana sahip çıktı
Minik yürekler yeşil vatana sahip çıktı