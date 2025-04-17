Bafra'da evlat dehşeti: Annesini darp edip ziynet eşyalarını aldı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Bafra'da evlat dehşeti: Annesini darp edip ziynet eşyalarını aldı

Samsun'un Bafra ilçesinde, annesini dövüp, bileziklerini ve 52 bin lirası aldığı iddia edilen kişi kız arkadaşı ile birlikte yakalandı. Jandarma tarafından yakalanan şüphelilerin aldıkları bilezikler annesi geri verildi.

Olay, 14 Nisan'da akşam saatlerinde Gazibeyli Mahallesi'nde meydana geldi. Yalnız yaşayan Servet S., evinin camını kırarak içeri giren oğlu B.S. ile kız arkadaşı S.Ç. tarafından dövüldü. Şüpheliler, 4 bilezik ile 52 bin TL'yi alıp kaçarken, Servet S. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, 2 şüpheli jandarma tarafından yakalandı. 4 bilezik sahibine teslim edilirken, şüphelilerin 52 bin TL'yi harcadıkları öğrenildi. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Bafra'da evlat dehşeti: Annesini darp edip ziynet eşyalarını aldı

Bafra'da evlat dehşeti: Annesini darp edip ziynet eşyalarını aldı

Bafra'da evlat dehşeti: Annesini darp edip ziynet eşyalarını aldı

Son Haberler
Fenerbahçe milli boksörleriyle yeni imza attı
Fenerbahçe milli boksörleriyle yeni imza attı
Tandırdan sıçrayan kıvılcımlar yangına neden oldu
Tandırdan sıçrayan kıvılcımlar yangına neden oldu
Google'den büyük atak! Gmail’le ilgili önemli gelişme
Google'den büyük atak! Gmail’le ilgili önemli gelişme
İşte Trendyol 1. Lig'de 35. hafta hakemleri
İşte Trendyol 1. Lig'de 35. hafta hakemleri
Denizlerde av yasağı başladı... Balıkçılar, gelecek sezondan ümitli
Denizlerde av yasağı başladı... Balıkçılar, gelecek sezondan ümitli