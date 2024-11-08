Bafra’da yaya geçidinde motosiklete çarptı: 2 yaralı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Bafra’da yaya geçidinde motosiklete çarptı: 2 yaralı

Samsun-Sinop karayolu Bafra şehir merkezi geçişinde sürücü yolun karşısına geçmeye çalışan motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü ile yanında bulunan Mahmut Keskin ağır yaralandı.

Samsun'un Bafra ilçesinde yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan motosiklete otomobil çarptı. Kazada 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Samsun-Sinop karayolu Bafra şehir merkezi geçişindeki bir alışveriş merkezi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun istikametine seyir halinde olan Erkan Ş. (46) idaresindeki 02 ACA 369 plakalı otomobil, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Yunus Emre Akyüz'ün (69) kullandığı 55 HA 565 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü ile yanında bulunan Mahmut Keskin (78) ağır yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazanın olduğu yaya geçidinden başka bir motosikletlinin geçmesi ise dikkat çekti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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