Bafra'da feci kaza! 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Bafra'da feci kaza! 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı

Samsun'un Bafra ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları ambulansla hastaneye kaldırdı.

Kaza, dün gece saat 23.30 sıralarında Bafra ilçesi Tabakhane Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda gerçekleşti. Yunus Emre Konuş'un kullandığı 34 DTY 376 plakalı otomobil, Sigortacılar Kavşağı'ndan Bulvar Caddesi'ne çıkarken, Kadir Sezer'in (47) kullandığı 50 ABC 176 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, sürücüler Sezer ve Konuş ile yanındaki arkadaşı Zeynep Ad (31) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bafra'da feci kaza! 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı

Bafra'da feci kaza! 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı

Bafra'da feci kaza! 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı

Bafra'da feci kaza! 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı

Bafra'da feci kaza! 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı

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