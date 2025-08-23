Bafra’da korkunç patlama! 1’i ağır 3 kişi yaralandı

Kaynak: İHA
Samsun’un Bafra ilçesinde tek katlı bir evde piknik tüpü patlaması sonucu yangın çıktı. İhbar üzerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Yangında 3 kişi yaralandı

Olay, Taşköprü Mahallesi Orta Sokak Celal Ağa Çıkmazı'nda saat 13.30 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, tek katlı bir evde henüz belirlenemeyen nedenle piknik tüpü patladı ve yangın çıktı. Patlamada evde bulunan Hakan Hacıoğlu (30) ağır yaralanırken, Meliha Hacıoğlu (56) ve Osman Kara (70) ise hafif yanıklarla kurtuldu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar Bafra Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Evin büyük zarar gördüğü patlamayla ilgili inceleme başlatıldı.

aw523330-01.jpg

aw523330-02.jpg

aw523330-04.jpg

