Bafra’da korkunç patlama! 1’i ağır 3 kişi yaralandı

Olay, Taşköprü Mahallesi Orta Sokak Celal Ağa Çıkmazı'nda saat 13.30 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, tek katlı bir evde henüz belirlenemeyen nedenle piknik tüpü patladı ve yangın çıktı. Patlamada evde bulunan Hakan Hacıoğlu (30) ağır yaralanırken, Meliha Hacıoğlu (56) ve Osman Kara (70) ise hafif yanıklarla kurtuldu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar Bafra Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Evin büyük zarar gördüğü patlamayla ilgili inceleme başlatıldı.