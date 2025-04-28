Bafra’da otomobil takla attı: 2 yaralı var

Kaynak: İHA
Bafra’da otomobil takla attı: 2 yaralı var

Samsun'un Bafra ilçesinde bir otomobilin refüjdeki aydınlatma direğine çarpıp takla atması sonucu biri çocuk 2 kişi yaralandı.

Samsun'un Bafra ilçesinde bir otomobilin refüjdeki aydınlatma direğine çarpıp takla atması sonucu biri çocuk 2 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun-Sinop karayolu Çetinkaya bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun istikametine seyir halinde olan İ.Ş. yönetimindeki 34 VK 9155 plakalı Toyota marka otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle yoldan çıkan otomobil, takla atarak buğday tarlasına devrildi. Kazada araçta bulunan E.Ç. (28) ve 1 yaşındaki A.I.Ş. yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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