Bafra’da yıl sonu sergisi

Mehmet Yıldız Halk Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen yıl sonu sergisi minik öğrencilerin halk oyunları gösterisiyle başladı.

Ardından eğitmenlerin hazırladığı halk müziği dinletisi izleyenlere keyifli anlar yaşattı. Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bahçesinde geleneksel hale getirilen etkinliğin açılışında konuşan Kurum Müdürü Hacı Avcı, "İlçemizin ihtiyaç duyduğu alanlarda nitelikli kurslar açıyoruz. Her yaştan vatandaşımızı hem mesleki hem de kültürel anlamda destekliyor, üniversiteye hazırlık kurslarımızla gençlerimize yol gösteriyoruz" dedi.

Konuşmasının ardından Bafra Kaymakamı Dr. Mustafa Altınpınar, protokol üyeleriyle birlikte kurdele keserek sergiyi vatandaşların beğenisine sundu.