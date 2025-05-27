Bafra’da yıl sonu sergisi

Kaynak: İHA
Bafra’da yıl sonu sergisi

Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen yıl sonu sergisi renkli görüntülere sahne oldu.

Mehmet Yıldız Halk Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen yıl sonu sergisi minik öğrencilerin halk oyunları gösterisiyle başladı.

Ardından eğitmenlerin hazırladığı halk müziği dinletisi izleyenlere keyifli anlar yaşattı. Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bahçesinde geleneksel hale getirilen etkinliğin açılışında konuşan Kurum Müdürü Hacı Avcı, "İlçemizin ihtiyaç duyduğu alanlarda nitelikli kurslar açıyoruz. Her yaştan vatandaşımızı hem mesleki hem de kültürel anlamda destekliyor, üniversiteye hazırlık kurslarımızla gençlerimize yol gösteriyoruz" dedi.

Konuşmasının ardından Bafra Kaymakamı Dr. Mustafa Altınpınar, protokol üyeleriyle birlikte kurdele keserek sergiyi vatandaşların beğenisine sundu.

Son Haberler
Folklor Kurumu'ndan sanat buluşması! 60 yıllık birikim sahnede
Folklor Kurumu'ndan sanat buluşması! 60 yıllık birikim sahnede
Gaziantep’te aranıyordu! 2 hükümlü yakalandı
Gaziantep’te aranıyordu! 2 hükümlü yakalandı
Yunanistan'da 2023'te yaşanan göçmen faciası için iddianame hazırlandı
Yunanistan'da 2023'te yaşanan göçmen faciası için iddianame hazırlandı
Altının kilogram fiyatında gün sonunda düşüş! (27.05.2025)
Altının kilogram fiyatında gün sonunda düşüş! (27.05.2025)
Kesinleşmiş cezası bulunan ihraç müdür yakalandı
Kesinleşmiş cezası bulunan ihraç müdür yakalandı