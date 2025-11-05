Olay, gece yarısı Umurlu Mahallesi’nde meydana geldi. Ali Koç’a ait bir bağ evinde henüz bilinmeyen nedenle meydana gelen patlamanın ardından yangın çıktı.

Komşuların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldı.

Olay yerine gelen itfaiye görevlilerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken ev kullanılamaz hale geldi. Olay sırasında ev sahiplerinin dışarıda oldukları öğrenildi. Jandarma patlama ve yangınla ilgili inceleme başlattı.