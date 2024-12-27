Bağ evinde çıkan yangında can verdi

Yangın, sabah saat 08.00 sıralarında Avşar mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, Altınova Mahallesi merkeze yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta bulunan tek katlı ahşap bir bağ evinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

YANGIN KISA SÜREDE BÜYÜDÜ, İTFAİYE MÜDAHALE ETTİ

Yangın, kısa sürede büyüyerek tüm evi sardı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kontrol altına alıp söndürdü. Yangının ardından evde yapılan incelemede, tamamen yanan evin içinde Ayşe Uçar’a ait olduğu belirlenen bir ceset bulundu.

SAVCININ İNCELEMESİ SONRASI CENAZE OTOPSİ İÇİN GÖNDERİLDİ

Ayşe Uçar’ın, yangında yanarak hayatını kaybettiği tespit edildi. Olayın ardından savcının yaptığı incelemenin ardından, Uçar’ın cenazesi otopsi için Denizli Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

YANGINLA İLGİLİ SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Olayla ilgili başlatılan soruşturma ise jandarma ekipleri tarafından sürdürülüyor. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, soruşturma kapsamında tüm detaylar inceleniyor.