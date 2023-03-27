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Bağ evinde dehşet

Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde aile arasında yaşanan tartışmada kan aktı. Bağ evinde yaşanan dehşette 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Haber Giriş: 27 Mart 2023 Pazartesi - 07:11
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Bağ evinde dehşet

Bağ evinde dehşet
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İHA'nın haberine göre, olay, Şahinbey ilçesine bağlı Cebeler Mahallesi'nde meydana geldi. Bağ evinde aile arasında yaşanan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. 

Kavga sırasında ateşlenen silahla Sinan Kaçan ve Hakan Kaçan vuruldu. Olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. 

Sağlık ekiplerinin ilk belirlemelerine göre Sinan Kaçan olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Hakan Kaçan’ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

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