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  • Bağ Kur SSK emekli maaşı belli oldu mu? 2022 Bağ Kur SSK emekli ne kadar maaş alacak?

Bağ Kur SSK emekli maaşı belli oldu mu? 2022 Bağ Kur SSK emekli ne kadar maaş alacak?

Bağ Kur ve SSK emeklileri ne kadar maaş alacağını araştırıyor. İktidardan gelen açıklamaların ardından zam beklentisi artarken Bağ Kur ve SSK emeklileri ne kadar maaş alacağını merak ediyor. Peki, 2022 Bağ Kur SSK emekli maaşı belli oldu mu?

Haber Giriş: 19 Kasım 2022 Cumartesi - 15:49
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Bağ Kur SSK emekli maaşı belli oldu mu? 2022 Bağ Kur SSK emekli ne kadar maaş alacak?

Bağ Kur SSK emekli maaşı belli oldu mu? 2022 Bağ Kur SSK emekli ne kadar maaş alacak?
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Ocak ayında yeni zamlı maaşların belli olması beklenirken Bağ Kur SSK emeklileri ne kadar maaş alacak merak konusu oldu. Bağ Kur SSK emeklileri maaş zammı alacak mı? Bağ Kur SSK emeklileri ne kadar maaş alacak belli oldu mu?

Ekim ayında enflasyon aylık bazda yüzde 3,54 artarken yıllık bazda yüzde 85,51 oldu. Enflasyon rakamları, emekli maaşı zammının belirlenmesinde etmenler arasında bulunuyor.

Bağ Kur SSK emeklileri maaş zammı alacak mı? sorusu sorulurken memur ve emekliler için artışlar enflasyon farkı kadar olacak yılın ikinci alt ayın enflasyon farkı kadar. Merkez Bankası’nın beklentisi her ne kadar yüzde 60’tan 65’e yükseltilse de beklenti anketlerine göre yüzde 75’lik bir enflasyon gelmesi bekleniyor.

Yüzde 42.35 ilk 6 ayda alındığına göre yüzde 30 ile yüzde 35’lik bir enflasyon farkı memur ve emeklilerimize verilecektir.

Bu durumda Bağ Kur SSK emeklileri maaş zammı en düşük 3 bin 500 lira üzerinde hesaplandığında,

yüzde 30’luk artış olursa 4 bin 550 lira,

yüzde 35’lik bir artış olursa 4 bin 725 lira,

yüzde 40’lık artış olursa ise 4 bin 900 lira olacaktır.

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