Bağ-Kur ve Emekli Maaşı Zammı: Detaylar Netleşiyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), enflasyon rakamlarını her ayın 3'ünde duyuruyor. Kasım ayı enflasyon oranları, 3 Aralık 2024 Salı günü ilan edilecek.

2024 yılı Ekim ayında açıklanan enflasyon verilerine göre:

Aylık enflasyon %2,88,

Yılbaşından itibaren enflasyon %39,77,

Yıllık enflasyon %48,58,

On iki aylık ortalama %62,02 olarak gerçekleşti.

EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA YÖNTEMLERİ

Emekli maaşları, sigorta başlangıç tarihine göre üç ayrı dönemde farklı yöntemlerle hesaplanıyor:

2000 Öncesi: Gösterge rakamı, aylık bağlama oranı ve katsayı üzerinden hesaplama yapılıyor.

2000-2008 Arası: Güncelleme katsayısı, büyüme hızı ve TÜFE oranı dikkate alınıyor.

2008 Sonrası: Aylık kazanç ortalaması, güncelleme katsayısı ve TÜFE oranı üzerinden hesaplama yapılıyor.

2025 ZAM BEKLENTİLERİ

Yılsonu enflasyon tahminleri, memur ve emekli maaş zamları için belirleyici olacak. Beklentilere göre:

Orta Vadeli Program (OVP): %41,50,

Piyasa Katılımcıları Anketi (PKA): %44,11,

AA ekonomistleri: %44,23 oranında enflasyon tahmini yapılıyor.

Bu tahminler doğrultusunda, en düşük emekli maaşının 14.000 TL'yi aşması bekleniyor. Şu anda en düşük emekli maaşı 12.500 TL olarak uygulanıyor. Zam oranları, kesinleşen enflasyon verileriyle birlikte netlik kazanacak.