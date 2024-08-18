BAĞ-KUR’dan emekli olacaklar dikkat! SGK uzmanı yeni dönemi açıkladı

Kaynak: Haber Merkezi
BAĞ-KUR’dan emekli olacaklar dikkat! SGK uzmanı yeni dönemi açıkladı

Sosyal Güvenlik Uzmanı Mehmet Akif Cenkci, Bağ-Kur'lular ile ilgili gelmesi planlanan yeni düzenlemeye ilişkin yeni detayları paylaştı.

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Bağ-Kurlular ile ilgili gelmesi planlanan yeni düzenlemeye ilişkin Sosyal Güvenlik Uzmanı Mehmet Akif Cenkci, çarpıcı yorumlarda bulundu. Milyonlarca Bağ-Kur’lu sigortalıyı ilgilendiren kritik bir düzenleme konusunda Çenkci yeni bilgileri paylaştı. 7200 prim günü eşitlemesiyle ilgili ayrıntılar sigortalıları nasıl etkileyeceği konusu merak ediliyor.

Bağ-Kur sigortalıları için 7200 prim günü eşitlemesi Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafında yerel seçim öncesinde ilk mesajı verilmişti. Eşitleme ile sosyal güvenlik sisteminde yeni bir dönemin başlayacağı ise belirtiliyor. Ticari kazanç veya serbest meslek kazancı sebebiyle gelir vergisi mükellefi olan kişiler için bu eşitleme, prim ödemelerinde yeni bir oluşumu yaratacak. Bu düzenlemenin emeklilikleri yeniden şekillendireceği uzmanlar tarafından söyleniyor.

Düzenleme ile birlikte Bağ-Kur kapsamındaki sigortalılar, diğer sosyal güvenlik kollarıyla aynı prim günü şartlarına ulaşacak. Yeni düzenlemeyle, pek çok sigortalının emeklilik için daha kısa sürede prim doldurmasına imkan tanınacak.

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