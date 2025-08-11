Bağ-Kur'lulara emeklilik müjdesi! İşte güncel tablo...

Bağ-Kur sigortalılarının emeklilik sürecini kolaylaştıracak yeni düzenleme Meclis'e geliyor. Gelecek olan düzenleme ile birlikte Bağ-Kur’lular, düzenlemenin yasalaşmasıyla 7.200 günle emeklilik hakkına sahip olacak. Bu sayede SSK ile Bağ-Kur arasındaki fark azalacak, küçük esnaf daha erken emekli olabilecek. Peki kimler bu düzenlemeden yararlanacak? Şartları nedir ve nasıl yararlanacak? İşte tüm detaylar haberimizde...

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne Bağ-Kur ve SSK sigortalılarının prim gün sayılarını eşitleme düzenlemesi geliyor. Halen Bağ-Kur sigortalılarının emekli olabilmesi için 9.000 gün prim ödemesi gerekiyor; bu, 7.200 gün prim ile emekli olan SSK sigortalılarından yaklaşık 5 yıl daha uzun bir süre. Planlanan düzenleme ile Bağ-Kur sigortalılarının prim gün sayısının 7.200’e indirilmesi hedefleniyor.

SSK VE BAĞ-KUR'LULARIN PRİMLERİ EŞİTLENMİŞ OLACAK

Yeni yasama döneminde TBMM'nin gündemine gelmesi beklenen SSK-Bağ-Kur prim eşitlemesi düzenlemesi, özellikle küçük esnaflara büyük bir avantaj sağlayacak. Bu düzenleme ile Bağ-Kur'da emeklilik için gereken 9.000 prim günü, 7.200 güne düşürülecek.

Düzenleme kapsamı geniş tutulur ve 8 Eylül 1999 öncesi sigortalıları da kapsarsa, EYT'li (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) Bağ-Kur’lular da 9.000 gün prim ödemeden, 7.200 günle emekli olma hakkı kazanabilecek. Ancak ilk etapta düzenlemenin küçük esnaf ve çiftçileri hedef alacağı düşünülüyor. Kapsamın belirlenmesinde, esnafın yanında çalışan işçi sayısı, basit usulde vergilendirme ve vergiden muaf esnaf olma gibi kriterlere dikkat edilecek.

8 Eylül 1999-30 Ocak 2008 tarihleri arasında sigortalı olan Bağ-Kur’lular için gün sayısı şartı hem kadın hem de erkeklerde 25 yıl, yani 9.000 gün olarak belirlenmişti.

Yaş şartı ise kadınlarda 58, erkeklerde 60 olarak uygulanıyordu. Yeni düzenleme ile bu prim gün şartı 9.000’den 7.200’e indirilecek.

YAŞ ŞARTI SINIRI BULUNMAKTA

7200 prim gününü tamamlayanlar, sigortalılık başlangıç tarihine göre belirlenen yaşı da sağlıyorsa emekli olabilecekler. Ancak, prim gün sayısını tamamlamış olsalar dahi yaş şartını beklemeleri gerekecek. 1 Mayıs 2008 sonrası sigortalılığı başlayanlar için ise, 9.000 gün prim şartı ve kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaş şartı geçerli olacak. Bu yaş, kademeli olarak 65’e kadar artıyor. Ancak, yapılacak 1.800 günlük indirim ile 1 Mayıs 2008 sonrasında sigortası başlayan Bağ-Kur’lular da 7.200 günle emekli olabilecekler. Yine, yaş şartını tamamlamaları gerekecek.