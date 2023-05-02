Bagajından 'vampir samanı' çıkan şahıs tutuklandı

Editör: Özge Ceren Çimen

CNN'de yer alan habere göre, ABD'de bir adam, el bagajında ​​"vampir samanı" taşıdığı iddiasıyla Boston Logan Uluslararası Havaalanı'nda tutuklandı.

Yetkililer yaptığı açıklamada, ''aletin gücü, uzunluğu ve hançere benzeyen yapısı onu yasaklı bir madde yapıyor. Bu sebeple şahıs tutuklandı'' açıklaması yaptılar. Şahsın 30 mayısta hakim karşısına çıkması bekleniyor.

Cihazın adı Drakula ve kan emici yarasaları çağrıştırsa da, pipetlerin aslında vampirlerle hiçbir ilgisi yok. İşte savunma aracı olarak kullanılan 'vampir samanı' hakkında bilmeniz gerekenler.

"Vampir samanı" terimi, sivri uçlu bir titanyum pipeti belirtmek için kullanılır. Aslında herhangi bir içeceği içebilmek için pipet olarak kullanılan bu sivri çubukların, nefsi müdafaa için kullanılabilecek bir silah olduğu belirtiliyor.

Toplum içinde dikkat çekmeden kolayca taşınabilen bu çubuklar, sivri uçlarıyla araçların lastiklerini patlatmak için de kullanılıyor.