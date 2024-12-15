Bağcılar Belediye Başkanlığı'ndan

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BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN;

İhale Konusu :Kullanım ve tasarruf hakkı Bağcılar Belediye Başkanlığına ait aşağıdaki tabloda belirtilen yerlerin “GSM Baz İstasyonu Yeri” olarak kullanılmak üzere 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36.Maddesine göre 3 (üç) yıl süre ile kiraya verilecektir.
İhale Tarih ve Saati :26/12/2024 tarihinde yapılacaktır.
(Her lokasyonun ihale saati aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.)
İlgili Müdürlük / Birim :Plan ve Proje Müdürlüğü
İlgili Adres :Bağcılar Belediye Başkanlığı, Plan ve Proje Müdürlüğü, Güneşli Mahallesi, Mahmutbey Caddesi, No:47 Bağcılar / İSTANBUL
İhalenin Yapılacağı Yer :Bağcılar Belediye Başkanlığı Encümen Salonu
İhale Türü :“GSM Baz İstasyonu Yeri” için taşınmaz kiraya verilmesi
İhale Usulü :2886 sayılı Kanunun 36.Maddesi / KAPALI TEKLİF usulü
Hizmetin Yapılacağı Yer / Teslim Yeri :

KİRAYA VERİLECEK TAŞINMAZ LİSTESİ

Dosya
No		MahalleBaz İstasyonunun;Coğrafi Koordinat SistemiMuhammen Kira BedeliGeçici Teminatİhale Saati
KoduYeriBoylamEnlem
1SancaktepeBGVYMVefahane Yaşam Merkezi41,04150628,8523764.500.00 ₺1.935,00 ₺10:40
2MahmutbeyBGAFDBağcılar Belediyesi AFAD Merkezi41,04786428,8193164.500.00 ₺1.935,00 ₺10:45
3GüneşliBGNHHNafize Hançer Parkı41,03392728,8295864.500.00 ₺1.935,00 ₺10:50
4DemirkapıBGCEHBağcılar Belediyesi Ceviz Bahçesi41,04662828,8440464.500.00 ₺1.935,00 ₺10:55
5100.YılBGKPSAlaaddin Kadayıfçıoğlu Parkı41,05423728,8560164.500.00 ₺1.935,00 ₺11:00
6DemirkapıBGAHCDemirkapı Semt Havuzu41,05313128,834364.500.00 ₺1.935,00 ₺11:05
7FevziçakmakBGIACİmamı Azam Camii karşısında bulunan yapımı planlanan park41,04802628,8569864.500.00 ₺1.935,00 ₺11:10
8YıldıztepeBGIYMYıldıztepe Parkı41,02416928,8511564.500.00 ₺1.935,00 ₺11:15
9İnönüBGAYCMehmet Akif Bulvarı- Hoca Ahmet Yesevi Cd. Birleşimi Refüj41,03217628,8485964.500.00 ₺1.935,00 ₺11:20
10GüneşliBGBLDBağcılar Belediye Binası41,03300128,8327264.500.00 ₺1.935,00 ₺11:25
11HürriyetBGGMPGüneşli (Hayır Çarşısı) Parkı41,03100128,8285464.500.00 ₺1.935,00 ₺11:30
12FevziçakmakBGDAGDağyolu Parkı41,04253228,8599664.500.00 ₺1.935,00 ₺11:35
13MahmutbeyBGISTHasan Nail Canat Bilgi Evi ve Kültür Merkezi41,03823128,8226464.500.00 ₺1.935,00 ₺11:40
14Yeni MahalleBGYKVMolla Hüsrev Parkı41,0443228,8335564.500.00 ₺1.935,00 ₺11:45
İlan Metni :
  1. Muhammen Bedeli (Yıllık) : 64.500,00 TL (Her Lokasyon İçin)
  2. Geçici Teminat : 1.935,00 TL (Her Lokasyon İçin)
  3. Harçlar ve Vergiler : Her Türlü Harç ve vergiler alıcıya aittir.
  4. İhale Şartnamesi : Plan ve Proje Müdürlüğünden temin edilebilir veya aynı yerde görülebilir. Ayrıca şartname www.bagcilar.bel.tr adresinden de görülebilir. İhalye katılacakların şartname alması zorunludur.
  5. Şartname Bedeli : 1.000,00 TL (Her Lokasyon İçin)
  6. İhaleye Katılmak İsteyenlerden İstenen Belgeler :
  • İsteklilerden istenen belgeler 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda istenen belgelerin yanında şartnamede belirtilen belgelerdir.
  1. İhale Şartnamesi ve Ekleri, Bağcılar Belediye Başkanlık Binası (Güneşli Mahallesi, Mahmutbey Caddesi, No:47 Bağcılar / İSTANBUL) Plan ve Proje Müdürlüğünden ücretsiz görülebilir veya bedeli karşılığında alınabilir.
  2. İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.
  3. İş bu ilan 12.06.2023 tarihinden itibaren Belediyemiz internet sitesi, Belediyemiz zemin katında mevcut genel ilan panosu ile 1.katta bulunan Plan ve Proje Müdürlüğü ilan panolarına asılı kalıp, süre bitiminde askıdan indirilecektir.
İkinci ve Üçüncü İhale :Taşınmazların ilk ihalesinde istekli bulunmaması veya verilen teklifin ihale komisyonunca hadde layık görülmemesi halinde, arsanın ikinci ihalesi 09.01.2025 tarihinde,

Taşınmazların ikinci ihalesinde istekli bulunmaması veya verilen teklifin ihale komisyonunca hadde layık görülmemesi halinde, Taşınmazların üçüncü ihalesi 21.01.2025 tarihinde aynı yerde ve saatlerde yapılacaktır.

#ilangovtr BASIN NO: ILN02138136