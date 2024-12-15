Bağcılar Belediye Başkanlığı'ndan
Yayın Tarihi:
BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN;
|İhale Konusu :
|Kullanım ve tasarruf hakkı Bağcılar Belediye Başkanlığına ait aşağıdaki tabloda belirtilen yerlerin “GSM Baz İstasyonu Yeri” olarak kullanılmak üzere 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36.Maddesine göre 3 (üç) yıl süre ile kiraya verilecektir.
|İhale Tarih ve Saati :
|26/12/2024 tarihinde yapılacaktır.
(Her lokasyonun ihale saati aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.)
|İlgili Müdürlük / Birim :
|Plan ve Proje Müdürlüğü
|İlgili Adres :
|Bağcılar Belediye Başkanlığı, Plan ve Proje Müdürlüğü, Güneşli Mahallesi, Mahmutbey Caddesi, No:47 Bağcılar / İSTANBUL
|İhalenin Yapılacağı Yer :
|Bağcılar Belediye Başkanlığı Encümen Salonu
|İhale Türü :
|“GSM Baz İstasyonu Yeri” için taşınmaz kiraya verilmesi
|İhale Usulü :
|2886 sayılı Kanunun 36.Maddesi / KAPALI TEKLİF usulü
|Hizmetin Yapılacağı Yer / Teslim Yeri :
KİRAYA VERİLECEK TAŞINMAZ LİSTESİ
|Dosya
No
|Mahalle
|Baz İstasyonunun;
|Coğrafi Koordinat Sistemi
|Muhammen Kira Bedeli
|Geçici Teminat
|İhale Saati
|Kodu
|Yeri
|Boylam
|Enlem
|1
|Sancaktepe
|BGVYM
|Vefahane Yaşam Merkezi
|41,041506
|28,85237
|64.500.00 ₺
|1.935,00 ₺
|10:40
|2
|Mahmutbey
|BGAFD
|Bağcılar Belediyesi AFAD Merkezi
|41,047864
|28,81931
|64.500.00 ₺
|1.935,00 ₺
|10:45
|3
|Güneşli
|BGNHH
|Nafize Hançer Parkı
|41,033927
|28,82958
|64.500.00 ₺
|1.935,00 ₺
|10:50
|4
|Demirkapı
|BGCEH
|Bağcılar Belediyesi Ceviz Bahçesi
|41,046628
|28,84404
|64.500.00 ₺
|1.935,00 ₺
|10:55
|5
|100.Yıl
|BGKPS
|Alaaddin Kadayıfçıoğlu Parkı
|41,054237
|28,85601
|64.500.00 ₺
|1.935,00 ₺
|11:00
|6
|Demirkapı
|BGAHC
|Demirkapı Semt Havuzu
|41,053131
|28,8343
|64.500.00 ₺
|1.935,00 ₺
|11:05
|7
|Fevziçakmak
|BGIAC
|İmamı Azam Camii karşısında bulunan yapımı planlanan park
|41,048026
|28,85698
|64.500.00 ₺
|1.935,00 ₺
|11:10
|8
|Yıldıztepe
|BGIYM
|Yıldıztepe Parkı
|41,024169
|28,85115
|64.500.00 ₺
|1.935,00 ₺
|11:15
|9
|İnönü
|BGAYC
|Mehmet Akif Bulvarı- Hoca Ahmet Yesevi Cd. Birleşimi Refüj
|41,032176
|28,84859
|64.500.00 ₺
|1.935,00 ₺
|11:20
|10
|Güneşli
|BGBLD
|Bağcılar Belediye Binası
|41,033001
|28,83272
|64.500.00 ₺
|1.935,00 ₺
|11:25
|11
|Hürriyet
|BGGMP
|Güneşli (Hayır Çarşısı) Parkı
|41,031001
|28,82854
|64.500.00 ₺
|1.935,00 ₺
|11:30
|12
|Fevziçakmak
|BGDAG
|Dağyolu Parkı
|41,042532
|28,85996
|64.500.00 ₺
|1.935,00 ₺
|11:35
|13
|Mahmutbey
|BGIST
|Hasan Nail Canat Bilgi Evi ve Kültür Merkezi
|41,038231
|28,82264
|64.500.00 ₺
|1.935,00 ₺
|11:40
|14
|Yeni Mahalle
|BGYKV
|Molla Hüsrev Parkı
|41,04432
|28,83355
|64.500.00 ₺
|1.935,00 ₺
|11:45
|İlan Metni :
|İkinci ve Üçüncü İhale :
|Taşınmazların ilk ihalesinde istekli bulunmaması veya verilen teklifin ihale komisyonunca hadde layık görülmemesi halinde, arsanın ikinci ihalesi 09.01.2025 tarihinde,
Taşınmazların ikinci ihalesinde istekli bulunmaması veya verilen teklifin ihale komisyonunca hadde layık görülmemesi halinde, Taşınmazların üçüncü ihalesi 21.01.2025 tarihinde aynı yerde ve saatlerde yapılacaktır.
#ilangovtr BASIN NO: ILN02138136