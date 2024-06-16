Bağcılar'da bayram namazı sonrası cemaat Biden ve Netanyahu'nun fotoğrafını taşladı

İstanbul’un Bağcılar ilçesinde, vatandaşlar Kurban Bayramı dolayısıyla sabahın erken saatlerinde camilere akın etti.

Bayram namazının ardından birbiriyle bayramlaşan cemaatten ilginç görüntüler de geldi.

Cami avlusunda toplanan cemaat, Gazze’ye bombardımana devam eden İsrail Başbakanı Netanyahu'nun ve ABD Başkanı Joe Biden’ın maketini taşladı.

Gazze direnişine destek sloganları atan vatandaşlar, Gazze için hep birlikte dua etti.

O anlar sosyal medya gündem olurken, Türkiye'nin birçok kentinden bu tarz videolar geldi.

GAZZE’DE KURBAN BAYRAMI

İsrail'in Gazze Şeridi'nde Kurban Bayramı boyunca gerçekleştirdiği saldırılar nedeniyle, Filistinliler buruk bir bayram yaşadılar.

Han Yunus kentindeki Filistinliler, bayram namazını İsrail saldırıları sonucu yıkılan binaların enkazı üzerinde kıldılar.

Öte yandan Mescid-i Aksa'da bayram namazı kılmak isteyen Müslümanlar, İsrail polisinin kısıtlamalarına rağmen Eski Şehir bölgesine girişte zorluklar yaşadılar.

Polisler, kimlik kontrolleri ve izin vermemeleriyle girişleri sınırladı.

Bu nedenle bazı Filistinliler, Aslan Kapısı önünde bayram namazını kılmak zorunda kaldılar.