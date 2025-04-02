Bağcılar'da bekçilere silahlı saldırı düzenlendi

Bağcılar'da kimlik kontrolü için 3 kişiye ikazda bulunan bekçi ekibine silahla ateş açıldı. Açılan ateşte bekçi Uğur Gölçek ağır yaralandı.

Olay, saat 00.10 sıralarında Yüzyıl Mahallesi 2177 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde rutin kimlik kontrolü için 3 kişiye ikazda bulunan bekçi ekibine silahla ateş açarak karşılık verildi. Açılan ateşte bekçi Uğur Gölçek ağır yaralandı. Gölçek, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan, olay sonrası kaçan saldırganların yakalanması için başlatılan soruşturma, çok yönlü olarak sürdürülüyor.