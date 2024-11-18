Bağcılar’da cadde ortasında silahlı saldırı: 2 yaralı var

Kaynak: İHA
Bağcılar’da cadde ortasında silahlı saldırı: 2 yaralı var

Bağcılar'da kaldırımda yürüyen 2 kişiye araç içerisinden silahla yapılan saldırıda 2 yaralı var.

Bağcılar'da kaldırımda yürüyen 2 kişiye araç içerisinden silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 01.00 sıralarında Bağcılar Yenigün Mahallesi Bağcılar Caddesi'nde gerçekleşti. İddiaya göre, cadde üzerinde seyir halinde olan araç içerisindeki kişi veya kişilerce, kaldırımda yürüyen 2 kişiye silahla ateş edildi. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise yaralı 2 kişiye ilk müdahalelerini olay yerinde yaptı. Müdahalenin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Yaralılar hastaneye kaldırıldıktan sonra polis ekipleri bir süre olay yerinde inceleme yaptı.

Polis silahlı saldırıyı yapan kişi veya kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Bağcılar’da cadde ortasında silahlı saldırı: 2 yaralı var

Bağcılar’da cadde ortasında silahlı saldırı: 2 yaralı var

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