Bağcılar’da cadde ortasında silahlı saldırı

Kaynak: İHA
Bağcılar’da cadde ortasında silahlı saldırı

Bağcılar’da, gece saatlerinde kaldırımda yürüyen iki kişiye araç içerisinden düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı.

Olay, saat 01.00 sıralarında Bağcılar Yenigün Mahallesi Bağcılar Caddesi üzerinde meydana geldi.

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İddiaya göre, cadde üzerinde seyir halindeki bir araçtan, kaldırımda yürüyen 2 kişiye silahla ateş açıldı. Saldırının ardından, çevredeki vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri de yaralı 2 kişiye ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi. İlk müdahalenin ardından yaralılar, hastaneye kaldırıldı.

Polis, silahlı saldırıyı gerçekleştiren kişi veya kişileri yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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