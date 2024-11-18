Bağcılar’da cadde ortasında silahlı saldırı

Olay, saat 01.00 sıralarında Bağcılar Yenigün Mahallesi Bağcılar Caddesi üzerinde meydana geldi.

İddiaya göre, cadde üzerinde seyir halindeki bir araçtan, kaldırımda yürüyen 2 kişiye silahla ateş açıldı. Saldırının ardından, çevredeki vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri de yaralı 2 kişiye ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi. İlk müdahalenin ardından yaralılar, hastaneye kaldırıldı.

Polis, silahlı saldırıyı gerçekleştiren kişi veya kişileri yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.