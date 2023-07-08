Bağcılar'da film sahnelerini aratmayan çatışma

Hurdacıda çalıştığı öğrenilen 3 kişi ile onların yanına gelen motosikletli bir kişi arasında iddiaya göre uyuşturucu satışı anlaşmazlığından kaynaklı tartışma çıktı. Taraflar kısa süre sonra silahlarını çekerek çatışmaya başladı. Şüphelilerin bir birbirlerine ateş edip kaçışmasının ardından polis ekipleri kısa sürede olay yerine gitti. Silahlı çatışmayı devam ettirmek için olay yerinde bekleyen şüpheliler polisi görünce kaçtı. Kovalamacanın ardından polis ekipleri bir kişiyi silahıyla beraber yakaladı. Çatışmaya karışan 3 kişi de kaçtı. Polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

"BURASI KALABALIK BİR CADDE, GÜNDE BİN KİŞİ GEÇİYOR"

Çatışmanın ortasında kalan esnaf Mahsun Elalmış da o anları anlattı. Hurdacının olduğu bölgede işyeri bulunan Elalmış, "Dün sabah saat 8 civarında ben buradaydım. 3 kişi hurdacıdan çıkıyor bir kişi de motosikletle buraya geliyor. Kendi aralarında hasımlık mı var uyuşturucu muhabbeti mi var bilmiyorum tartışıp sonra bir birbirlerine ateş ederek çatışıyorlar. Ben o sırada arabanın içindeydim, Allah muhafaza. Bir mermi arabaya geliyor. 30 santim ileri gitse o kurşun bana gelebilirdi. Burası kalabalık bir cadde, günde bin kişi geçiyor. Herhangi bir insana da denk gelebilirdi, yaralanma ve ölüm de olabilirdi. Türk polisine teşekkür ediyorum hızlı bir şekilde geldiler bir kişiyi suçüstü yakaladılar. Korkmadan direkt şahsın üzerine gidiyor. Dün gece de zabıta ekipleri geldi burayı süresiz bir şekilde kapattılar ruhsat olmadığından dolayı. Yine çalışmaya devam ediyorlar" diye konuştu.