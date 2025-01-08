Bağcılar'da fırına silahlı saldırı: 2 yaralı

Saldırıda 2 kişi yaralanırken, çevredeki dükkanlar ve araçlar da zarar gördü.

OLAY BAĞCILAR KEMALPAŞA MAHALLESİ'NDE GERÇEKLEŞTİ

Olay, saat 22.30 sıralarında Bağcılar Kemalpaşa Mahallesi Namık Kemal Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, motosikletle gelen saldırganlar, henüz belirlenemeyen bir sebeple bir ekmek fırınına ateş açtı. Kurşunlar, fırının dışındaki bir dükkan ve iki araca da isabet etti. Saldırganlar, ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Saldırıda, B.T. ve C.O. isimli iki şahıs yaralandı. Olayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

SALDIRGANLARIN PEŞİNE DÜŞÜLDÜ

Olay yerini inceleyen polis ekipleri, saldırının gerçekleştiği alanı güvenlik şeridiyle kapatarak güvenlik önlemleri aldı. Cadde üzerindeki dükkanların güvenlik kameraları incelemeye alındı ve saldırganların kimlikleriyle ilgili çalışmalar başlatıldı. Olay yeri inceleme ekipleri de bölgede delil toplama işlemlerine başladı.

POLİS İŞLEM BAŞLATTI

Emniyet ekipleri, saldırganların yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. Olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.