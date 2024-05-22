Bağcılar'da iki husumetli aile arasında kavga: 4 polis, 1 bekçi yaralı

Bağcılar’a bağlı 100. Yıl Mahallesi'nde saat 23.00 sularında aralarında önceden husumet olan iki aile arasında kavga çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kavga eden gruba müdahalede bulundu.

POLİS KAVGAYI HAVAYA UYARI ATEŞİ AÇARAK DURDURDU

Polis ekipleri, ikazlara aldırış etmeden kavgaya devam eden tarafları havaya açtıkları uyarı ateşi ile ayırdı.

Olaya müdahale esnasında 4 polis ve 1 mahalle bekçisi de hafif şekilde yaralandı.

Yaralılar kontrol amacıyla hastaneye kaldırıldı.

5 GÖZALTI

Kavgaya karışan C.G., M.G., M.İ., T.G. ve Y.Y. polis ekipleri tarafından gözaltına aldı.

KAVGA ANLARI KAMERADA

Öte yandan iki aile arasındaki kavga ve polisin müdahalesi çevrede bulunan bir yurttaşın tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.