Yıldıztepe Mahallesi 512. Sokak'taki 5 katlı bir binanın giriş katındaki kompresör tamir atölyesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın binadaki diğer dairelere sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Binadakiler kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken, yangının başladığı iş yerinde konakladığı öğrenilen Z.A (70) itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden kurtarılıp ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen 70 yaşındaki adam hayatını kaybetti.

Alevler ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alınırken, iş yerinde ve bazı dairelerde hasar meydana geldi.