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Bağcılar'da vahşi cinayet. Korkunç detaylar

Bıçakla annesini öldürüp, kestiği kafasını balkondan sokağa atan Ali S., ardından evi ateşe verdi. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Haber Giriş: 25 Eylül 2022 Pazar - 19:00
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Bağcılar'da madde bağımlısı olduğu iddia edilen şahıs annesini öldürdü

Bağcılar'da vahşi cinayet. Korkunç detaylar
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Uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen Ali S., annesi Hava S.'yi bıçakla öldürdü. Annesinin kestiği kafasını balkonda sokağa atan şüpheli ardından evi ateşe verdi.

Şüpheli gözaltına alınırken, evdeki yangın söndürüldü. Olay, saat 16.30 sıralarında Fevzi Çakmak Mahallesi 2005. Sokak'ta yaşandı. Uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen Ali S., henüz bilinmeyen nedenle annesiyle tartıştı.

Şüpheli kendisini yanan eve kilitledi. Polis ekipleri, kapıyı kırarak içeri girip yaralı olarak kurtardıkları şüpheliyi gözaltına aldı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürürken, polisin olaya ilişkin çalışması sürüyor.

"CİNAYETTEN SONRA EVİ DE YAKMIŞ"

Mahalle sakini Mesut Usta, "Madde bağımlısı olduğunu biliyoruz. Annesini kafasını kestiğini öğrendik. Nedeni hakkında bir fikrimiz yok. Cinayetten sonra evi de yakmış.

Balkona çıkıp annesinin kafasını insanlara gösterip, sokağa fırlatmış. Yoldan geçen bir motokuryenin önüne düşmüş. Evi terk etmemiş, polis de orada gözaltına almış" dedi. (İHA)

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