﻿Bağcılar'daki vahşette yerli ve milli escobar iddiası. Zafer Partisi İstanbul İl Başkanı Mustafa Can'dan büyük suçlama. Annesinin başını kesip sokağa atmıştı

Bağcılar’da uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen Ali S., annesi Hava S.'yi bıçakla öldürdü. Annesinin kestiği kafasını balkondan sokağa atan şüpheli ardından evi ateşe verdi. Şüpheli gözaltına alınırken, evdeki yangın söndürüldü. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürürken, polisin olaya ilişkin çalışması sürüyor.

Korkunç cinayetin ardından Zafer Partisi İstanbul İl Başkanı Mustafa Can’dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Can, “Yerli ve milli Eskobar durdurulmadığı sürece benzeri kahredici haberler gelmeye devam edecek.” Dedi.

Can’ın paylaşımı şu şekilde:

Uyuşturucu etkisindeki evlat, annesinin başını keserek sokağa attı. 20 sene önce hayal bile edilemeyecek vahşetler sıradan hale geldi. Yerli ve milli Eskobar durdurulmadığı sürece benzeri kahredici haberler gelmeye devam edecek.

EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA GELDİ

Bağcılar'da Ali S.'nin, annesi Hava S.'yi bıçakla öldürüp, kestiği kafasını balkonda sokağa attığı olaya ilişkin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yazılı açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamada, "Kasten Öldürme suçu ile ilgili, Bağcılar ilçesinde yürütülen çalışmalarda; saat: 16.00 sıralarında Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana gelen olayda, H.S.(58) isimli kadın şahsın, A.S.(26) isimli şahıs tarafından bıçakla yaralanarak öldürüldüğü belirlenmiş, olay yerine intikal edilmiştir.

Yapılan kontrolde; H.S. isimli kadın şahsın hayatını kaybettiği görülmüş, yapılan incelemede evin salon kısmında A.S. isimli şahsın yangın çıkardığı anlaşılmıştır. Araştırmalarda; A.S. isimli şüpheli şahsın H.S. isimli öldürülen kadın şahsın oğlu olduğu belirlenmiş ve ayrıca şüpheli şahısın ruh ve sinir hastalıklarından firari durumda olduğu anlaşılmıştır.

Şüpheli şahıs olay yerinde olayı gerçekleştirdiği suç aletleriyle beraber görevlilerimizce yakalanmıştır. Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıs adli makamlara sevk edilmiştir. Tahkikat devam etmektedir" denildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Korkunç olaya ilişkin İstanbul Valiliği'nden yazılı açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamada, "Bağcılar ilçemiz Fevzi Çakmak Mahallesinde annesi H.S'yi (58) vahşice öldüren A.S (26) adlı şahıs emniyet birimlerimiz tarafından yakalanmıştır. A.S. adlı şahsın, çok sayıda ruh ve akıl hastalıkları hastanelerinde psikolojik tedavi gördüğü, son olarak 1 ay önce taburcu olduğu, ayrıca şahsın uyuşturucu kullanmaktan 1 kaydı olduğu tespit edilmiştir" denildi.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca 'Bağcılar'da vahşi cinayet' başlığıyla yayınlanan haberlere ilişkin yazılı bir açıklama yapıldı.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "Habere konu olan olayın ardından Hukuk Hizmetleri Müdürlüğümüz ve İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz, emniyet birimleri ve adli makamlarla temasa geçmiştir. Bu kan dondurucu olayı gerçekleştiren şahıs olayın hemen ardından emniyet güçleri tarafından yakalanarak savcılığa sevk edilmiştir. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak, bakanlığımız görev yetkileri çerçevesinde söz konusu haberlere ilişkin erişim engeli ve yayın yasağı getirilmesi için savcılığa başvuru yapmış bulunmaktayız" denildi.

SOSYAL MEDYADA ANNESİYLE İLGİLİ PAYLAŞIM YAPMIŞ

Gözaltına alınan Ali S.'nin sosyal medya hesabından dikkat çekici bir paylaşım yaptığı ortaya çıktı. Ali S.'nin sosyal medya hesabından, "Bu dünyada bir kadını çok sevdim onu da mutlu etmek için 'anne' demek yetiyor" paylaşımı yaptığı görüldü.

YERLİ VE MİLLİ ESCOBAR AFİŞLERİ

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın talimatıyla birçok il başkanlığı binasına ‘Yerli ve Milli Escobar' afişleri asılmış ve afişler polisin müdahalesi sonucu indirilmişti. Özdağ’ın çağrısı partisinin ilçe başkanlıklarında hızlı bir şekilde karşılık buldu. Ülkenin dört bir yanındaki Zafer Partisi il ve ilçe başkanlıklarına aynı pankart asıldı.

Zafer Partisi İstanbul İl Başkanı Mustafa Can, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla "Yerli ve Milli Escobar" pankartı gerekçe gösterilerek ifadeye çağrıldığını duyurmuştu.