Bağcılar'da minibüs ile cip çarpıştı: 1’i ağır 6 kişi yaralandı

Minibüs ile cip çarpıştı: 1’i ağır 6 yaralı

Göztepe Mahallesi Matbaacılar Caddesi'nde seyreden Mustafa T.'nin kullandığı 34 KOT 743 plakalı cip ile Hüseyin Karaaslan Caddesi'nde ilerleyen Recep A.'nın yönetimindeki 34 M 1812 plakalı minibüs, henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan cipte biri ağır olmak üzere 6 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Cipteki yaralılar, çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarıldı ve sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevre hastanelere kaldırıldı. Minibüs şoförü Recep A., ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.

Bir görgü tanığı, yolcusu bulunmayan minibüsün kontrolsüz şekilde yola girdiğini iddia ederek, cipte yaralanan 6 kişiden birinin yaşlı bir kadın olduğunu belirtti.

Olay yerinde, görgü tanıkları ile minibüs şoförleri arasında kazanın nedenine ilişkin tartışma yaşandı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olay, polis ekiplerinin müdahalesiyle sona erdi. Araçların çekilmesiyle yoğunluk yaşanan caddede trafik akışı normale döndü.