Bağcılar'da Molotoflu Saldırı: Üç Şüpheli Gözaltında

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde, Demirkapı Mahallesi'nde akşam saatlerinde gerçekleşen olayda, terör propagandası yaparak çöp konteynırlarını ateşe veren üç kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin, molotofkokteyli atarak gerçekleştirdikleri eylem sırasında, terör örgütü lehine slogan attıkları tespit edildi. Olayın ardından, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, hızlı bir şekilde harekete geçerek, F.İ. (27), F.İ. (18) ve Y.İ. (18) isimli şüphelileri yakaladı. Aramalarda, şüphelilerin ev ve iş yerlerinde çok sayıda dijital materyal ile bir adet balistik yeleğe el konuldu. Olayın, çevredeki vatandaşlar tarafından yapılan ihbar sonucunda ortaya çıktığı bildirildi. Yetkililer, bu tür eylemlerin toplum güvenliğine yönelik tehdit oluşturduğunu vurgulayarak, benzer olayların önlenmesi için çalışmaların sürdüğünü belirtti.