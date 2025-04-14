Bağcılar'da oto galeriye bombalı saldırı

İstanbul Bağcılar'da bulunan bir oto galeriye el yapımı patlayıcı (EYP) atıldı. Patlamanın ardından iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Olay, Oto Center Galericiler Sitesi'nde gerçekleşti. Kimliği belirsiz bir şüpheli, galeri çalışanını dışarı çağırdıktan sonra yanında getirdiği EYP'yi iş yerine atarak olay yerinden yaya olarak kaçtı.

CAN KAYBI YAŞANMADI

Patlama sonucu galerinin camları kırıldı ve çevrede panik yaşandı. Saldırıda can kaybı veya yaralanma olmadığı belirtildi.

POLİS SÜRATLE HAREKETE GEÇTİ

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, olay yerinde güvenlik önlemleri aldı. Galeride inceleme yapan polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.