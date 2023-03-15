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Bağcılar'da refüjü aşan ehliyetsiz sürücü facia yaşattı: 1 ölü, 2 yaralı

Bağcılar’da yol ortasında bulunan refüjü aşarak ters yola giren ehliyetsiz sürücü, karşıdan gelen araca çarparak durabildi. Olay sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı, ekipler kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Haber Giriş: 15 Mart 2023 Çarşamba - 02:11
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Bağcılar'da refüjü aşan ehliyetsiz sürücü facia yaşattı: 1 ölü, 2 yaralı

Bağcılar'da refüjü aşan ehliyetsiz sürücü facia yaşattı: 1 ölü, 2 yaralı
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Kaza, akşam 23.00’te Bağcılar Yanyol Caddesi Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre aracın ehliyetsiz sürücüsü A.U.(16), direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol ortasında bulunan refüjü aşarak ters yola girerek karşıdan gelen Yakup Karaca idaresindeki araçla kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonucunda panelvan araçta bulunan iki kişi sıkıştı.

Olayı gören civardaki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri ise sıkışan iki kişiyi kurtarmak için çalışma başlattı. Kısa sürede çıkarılan yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere kaldırıldı.

Kaza sonucunda iki araçta da ağır hasar meydana gelirken panelvan araçta bulunan ve durumunun kritik olduğu öğrenilen kadın şahıs hayatını kaybetti.

Ekipler kazanın çıkış nedeni ile ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. Kazaya karışan şahısların olay yerine gelen yakınları ise gözyaşlarına hakim olamadı. (İHA)

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