Bağcılar'da silahlı saldırı düzenlendi: 1 ölü

Kaynak: İHA

İstanbul Bağcılar’da kimliği belirsiz şüpheli, girdiği kıraathanede oturan adamı silahla vurarak kayıplara karıştı.

İstanbul Bağcılar'da saat 21.30 sıralarında 15 Temmuz Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde kimliği belirsiz iki şüpheli, motosiklet ile cadde üzerindeki kıraathanenin önüne geldi.

Şahıslardan biri motosikletten inerek içeri girip elindeki silah ile Veysi Abay’a ateş etti. Silahlı saldırgan diğer şahıs ile birlikte geldikleri motosikletle kaçarak kayıplara karıştı.

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Kıraathanede bulunan diğer vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından saldırıya uğrayan Abay, ambulansla hastaneye kaldırılırken yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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Kıraathaneye gelen olay yeri inceleme ekipleri çalışma yaparken polis ekiplerinin şüpheli şahısları arama çalışmaları devam ediyor.

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