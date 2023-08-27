Bağcılar’da su kuyusunda erkek cesedi bulundu

Bağcılar’da boş arsada bulunan su kuyusunda, kimliği belirlenemeyen çürümüş bir erkek cesedi bulundu.

Bağcılar’da su kuyusunda erkek cesedi bulundu

Olay, saat 01.00 sıralarında Bağcılar Fatih Mahallesi 1745 Sokak üzerinde bulunan boş arsada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arsada oyun oynayan gençler, su kuyusunun içinde bir kişinin olduğunu fark etti.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri yaklaşık 2 metre derinliğindeki su kuyusunun içinde bir erkek cesedi olduğunu tespit etti. İtfaiye ekiplerinin yardımıyla ceset bulunduğu yerden çıkarıldı.

Olay yeri inceleme ekiplerinin incelemelerinin ardından ismi öğrenilemeyen talihsiz adamın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı

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