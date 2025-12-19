Bağcılar'da bir tekstil atölyesine yönelik silahlı bir saldırı gerçekleşti. Göztepe Mahallesi 2282. Sokak'ta bulunan dört katlı bir binanın giriş katındaki iş yeri, kimliği belirsiz şahısların hedefi oldu.

OTOMOBİLLE GELİP ATEŞ AÇTILAR

Olay, akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre otomobille gelen bir grup, söz konusu tekstil iş yerine silahlı saldırı düzenledi. Saldırganlar, olay yerinden hızla uzaklaştı.

YARALANAN OLMADI

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde saldırıda hiç kimsenin yaralanmadığı tespit edildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından, iş yeri sahipleri ifadelerinin alınması için polis merkezine götürüldü.

ŞÜPHELİLER ARANIYOR

Polis ekipleri, silahlı saldırının ardından otomobille kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Soruşturma kapsamında gerekli tüm araştırmaların sürdürüldüğü bildirildi.