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Bağcılar’da uyuşturucu operasyonu

Bağcılar’da uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarını alan polis ekipleri operasyon düzenledi. Operasyonda 3 kişi tutuklandı.

Haber Giriş: 1 Kasım 2022 Salı - 13:07
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Bağcılar’da uyuşturucu operasyonu yapıldı: 3 kişi tutuklandı

Bağcılar’da uyuşturucu operasyonu
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İHA’nın haberine göre, Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Demirkapı Mahallesinde bulunan bir ikamet adreste uyuşturucu madde ticareti yapıldığı ihbarını aldı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, 30.10.2022 tarihinde çalışma başlattı.

Çalışmalar çerçevesinde adres ve çevresinde gerekli güvenlik önlemleri alınarak operasyon düzenlendi. Operasyon sonucunda Ş.N.E., S.U., S.N.Ç. isimli kadın şahıslar ile Y.T., M.A.O. ve M.S. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.

Adreste yapılan kontrollerde; 31 adet toplamda 294 gr Eroin, - 20 gr uyuşturucu madde, 6,5 gr kubar 0,75 gr metanfetamin, 5,5 gr bonzai, 10 gr esrar, 51 bin 395 TL para, 1 adet hassas terazi, 6 adet telefon ele geçirildi.

Yakalanan şüpheli şahıslar, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan dün adli makamlara sevk edildi. Ş.N.E., S.U. ve M.S. isimli şahıslar hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, Y.T., M.A.O. ve S.N.Ç. isimli şahıslar ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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