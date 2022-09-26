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Bağcılar'daki cinayetin görüntülerini paylaşan 3 kişi serbest bırakıldı

Bağcılar'da bir erkek, annesini başını keserek öldürmüş, cinayet anı görüntülerini sosyal medyada paylaştıkları gerekçesiyle 3 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanlar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber Giriş: 26 Eylül 2022 Pazartesi - 19:53
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Bağcılar'daki cinayetin görüntülerini paylaşan 3 kişi serbest bırakıldı

Bağcılar'daki cinayetin görüntülerini paylaşan 3 kişi serbest bırakıldı
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Bağcılar'da bir kadının oğlu tarafından vahşice öldürülmesine ilişkin görüntüleri sosyal medya hesaplarında paylaşan 3 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, dün Fevzi Çakmak Mahallesi'nde annesi H.S'yi öldüren ve emniyet birimlerince yakalanan A.S'nin çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı belirtildi.

Olay görüntülerini sosyal medya hesaplarında paylaşan N.A, G.K. ve S.A. hakkında ''yargılama ve soruşturmanın gizliliğini ihlal'' suçlarından işlem yapıldığı, şüphelilerin daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı kaydedildi.

YAYIN YASAĞI GETİRİLMİŞTİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, Bağcılar'da yürütülen çalışmalarda cinayet anına ilişkin telefonla video çekildiği, görüntünün sosyal medya ile yazılı ve görsel basında paylaşıldığı belirlenmişti.

Bunun üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının talebiyle Nöbetçi Bakırköy Sulh Ceza Hakimliğince, Bağcılar'daki cinayete ilişkin görüntülerle ilgili yayın yasağı kararı verilmişti.

Yapılan incelemede, görüntüleri çekerek ilk paylaştığı tespit edilen S.A. ile babası N.A. ve babasının arkadaşı G.K. gözaltına alınmıştı.

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