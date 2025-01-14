Bağcılar'daki dehşette caninin kan donduran ifadesi ortaya çıktı

İstanbul Bağcılar'da 5 katlı binanın giriş katındaki daireye giren şüpheli ya da şüpheliler evde bulunan M.S. (12) ile kardeşi A.S.'ye (5) taşla saldırdı.

Saldırıda A.S. yaralanırken ablası M.S. hayatını kaybetti. Olay yerinde sinir krizi geçiren anne G.S. hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili 1 şüpheli yakalandı.

ELEKTRİK TAMİRİ YAPMIŞ

İstanbul Bağcılar'da yaşanan dehşetin detayları ortaya çıktı. Zanlının aile dostu olduğu ve eve elektrik tamiri için girdiği öğrenildi. Taşla saldırılarak öldürülen 12 yaşındaki kızın vücudunda da bıçak izleri olduğu belirlendi.

Bağcılar ilçesi 15 Temmuz Mahallesi 1487. Sokak'ta dün akşam saat 17.00 sıralarında bir eve giren kimliği belirsiz şahıs, evde bulunan çocuklara taşla saldırmıştı. Olay da 12 yaşındaki Meryem Samou hayatını kaybetmişti. Yaralanan 5 yaşındaki kardeşi Ahmad Samou ise sağlık ekiplerince Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Kız çocuğunun cenazesi Adli Tıp Kurumuna kaldırılmıştı. Kız çocuğunu öldüren zanlı bugün polis ekipleri tarafından yakalandı.



VÜCUDUN DA BIÇAK İZLERİ DE VAR



Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlattı. Yapılan detaylı incelemede 12 yaşındaki Meryem Samou'na hem kaldırım taşı ile vurduğu ve vücudunda bıçak izleri olduğu tespit edildi.

Polis ekipleri, saldırgan tarafından yaranan 5 yaşındaki Ahmad Samou'nun ifadesine başvurdu. Samou'yu olayı gerçekleştiren kişinin yabancı uyruklu aile dostları olan şüpheli Z.A. olduğunu söylediği öğrenildi.

EVDE YAKALANDI

Yara izi olan zanlı Z.A.'yı 15 Temmuz Mahallesi'ndeki evinde yakalandı. Zanlı Zekeriya A., ( 51) olay günü elektrik arızası üzerine eve gittiği belirlendi. Arızayı giderdikten sonra ücretini istediğini belirten zanlı kafasını taşla ezdiği kızın kendine bıçak çektiğini iddia eden Zekeriya A., sonrasında olayı gerçekleştirdiğini ifade etti ettiği öğrenildi.

Olay,15 Temmuz Mahallesi 1487 Sokak'ta meydana geldi. 5 katlı binanın girişindeki daireye gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişiler henüz bilinmeyen bir nedenle Suriye uyruklu M.S. ve A.S. isimli kardeşlere taşla saldırdı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, başından ve gözünden yaralanan A.S.'yi ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırırken ablası M.S.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Eve girip 12 yaşındaki çocuğu taşla vurarak öldürdü, küçük kardeşini yaraladı

Haberi aldıktan sonra olay yerine gelen ve sinir krizi geçiren anne G.S. sağlık ekiplerince kaldırıldığı Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri 1 şüpheli yakaladı.

ONLARCA KAMERE GÖRÜNTÜLERİ İNCELENDİ

Kameralarını inceleyen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Onlarca kamera görüntüsünü izleyen Cinayet Büro ekipleri Suriye Uyruklu 51 yaşındaki Z.A'yı gözaltına aldı. Şüpheli sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.