Bağcılar’daki kan donduran olayda flaş gelişme: 12 yaşındaki çocuğu taşla vurarak öldürmüştü

Olay,15 Temmuz Mahallesi 1487 Sokak'ta meydana geldi. 5 katlı binanın girişindeki daireye elektrik tamiri için giden Zekeriya A. (51) Suriyeli Meryem Samou (12) ve Ahmet Samou (5) isimli kardeşlere taşla saldırdı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, başından ve gözünden yaralanan Ahmet Samou'yi ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırırken ablası Meryem Samou'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

Bağcılar'daki dehşette canin kan donduran ifadesi ortaya çıktı

Haberi aldıktan sonra olay yerine gelen ve sinir krizi geçiren anne G.S. sağlık ekiplerince kaldırıldığı Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri Zekeriya A.'yı gözaltına aldı.

Eve girip 12 yaşındaki çocuğu taşla vurarak öldürdü, küçük kardeşini yaraladı

İTİRAF ETTİ

Suriyeli olduğu öğrenilen Zekeriya A. (51)'nın ifadesi ortaya çıktı.

Şüpheli ifadesinde çocukların ailesiyle dost olduklarını, evlerinde elektrikle ilgili bir sıkıntı olduğunu ve kendisinin elektrikçi olduğu için tamire gittiğini, kapıyı çocukların açtığını, elektrik arızasını giderdikten sonra para istediğini ve çocuğun bu yüzden bıçak çektiğini kendisinin de taşla vurduğunu söylediği öğrenildi.

CİĞERİM YANIYOR"

Bağcılar’da Suriyeli 2 kardeşin yaşadıkları evde taşla saldırıya uğraması sonucu kardeşlerden biri ölmüş diğeri de yaralanmıştı. Adli Tıp Kurumu'nda otopsi işlemleri tamamlanan 12 yaşındaki çocuğun cenazesi annesi Gülizar Samou tarafından teslim alındı. Anne, "Ciğerim yanıyor" diyerek feryat etti.

Olay, 15 Temmuz Mahallesinde Pazartesi akşamı 5 katlı binanın giriş katındaki dairede meydana geldi.Daireye giren şüpheli ya da şüpheliler evde bulunan Meryem Samou (12) ile kardeşi Ahmet S.’ye (5) taşla saldırdı. Saldırıda Meryem Samou hayatını kaybetti; erkek kardeşi ise yaralandı.

CENAZEYİ TESLİM ALDILAR

Adli Tıp Kurumu Morgu'nda otopsi işlemleri tamamlanan Meryem Samou’nun cenazesi annesi Gülizar Samou’ya teslim edildi. Adli Tıp önünde açıklama yapan anne Gülizar Samou, "İdam istiyorum. 12 yaşındaydı. Her yer kan oldu. Kızımın saçları hep kan oldu. Evde para vardı ama kimse çalmadı.Bir tane çocuk vardı bizim sokakta onu şikayet ettik. Çocuğumu dövdü o da 12 -13 yaşındaydı. İsmini bilmiyorum. Muhammet Ali'yi dövdü. İdam istiyorum. Ciğerim yanıyor" diyerek feryat etti.

'ANNE EVE GELDİĞİNDE ÇOCUKLARINI O ŞEKİLDE GÖRMÜŞ'

Çocukların kendi çocuğunu dövdüğünü söyleyen acılı anne, "2 çocuk Muhammet Ali’yi dövdü. Döven çocukların isimlerini bilmiyorum. Benim ciğerim yanıyor" diye feryat etti.Aile yakını olan Şaban Vaspan ise, "Bunu kim neden yapsın. Biz de onu düşünüyoruz.Bunu kim neden yaptı ? Bunu yapan kişinin bilinci yerinde miydi ? Ben işteydim aynı sokakta. Yengem aradı haber verdi.

Yanında çalışan elemanın ailesinin başına bu gelmiş diye. İnanmadım. Ne yapacağımızı biz de bilmiyoruz. Anne işteymiş, eve geldiğinde çocuklarını o şekilde görmüş, sinir krizi geçirmiş. 4 çocukları var, 2'si evdeymiş. Birisi işte birisi de kendisiyle birlikteymiş’’ dedi. Cenazenin Suriye’yeye götürülerek toprağa verileceği öğrenildi.