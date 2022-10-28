﻿Bağdat Caddesi yarın trafiğe kapatılacak

Kadıköy Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da Cumhuriyet Bayramı kutlamalarını, 29 Ekim günü Bağdat Caddesi'nde yapacağı büyük yürüyüş ile sonlandıracak. Cumhuriyet Yürüyüşü saat 19.00'de Suadiye Işıklar'da başlayacak, Caddebostan İskele Sokak'ta sona erecek.

CADDE DÖRT SAAT SÜREYLE TRAFİĞE KAPATILACAK

Yürüyüş nedeniyle Bağdat Caddesi Suadiye-Göztepe güzergahı 18.00'dan 22.00'a kadar trafiğe kapalı olacak.