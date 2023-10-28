Bağdat Caddesi’nde 100. yıl coşkusu

Kadıköy, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünde de coşkulu kutlamalara ev sahipliği yapıyor. Bağdat Caddesi'nde düzenlenen Cumhuriyet yürüyüşünde sokaklar adeta kırmızı beyaza büründü.

Bağdat Caddesi’nde 100. yıl coşkusu

Kadıköy Belediyesi tarafından günler öncesinden başlayan Cumhuriyet etkinlikleri, 29 Ekim'de gerçekleştirilecek iki büyük kutlama programıyla 100. yıl coşkusunu doruğa çıkaracak.

Bu kapsamda Bağdat Caddesi'nde gerçekleştirilecek “Büyük Cumhuriyet Yürüyüşü” saat 19.23'te başladı. Kadıköy'de 100. yıl coşkusu, Zülfü Livaneli'nin Caddebostan Sahili'nde vereceği dev konserle devam edecek.

BİNLERCE BAYRAK VE ATATÜRK POSTERİ DAĞITILIYOR

29 Ekim 1923'te ilan edilen Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümü nedeniyle 19.23'te Suadiye Işıklar'da başladı. Büyük Cumhuriyet Yürüyüşü için tüm hazırlıklar tamamlandı. Kadıköy Belediyesi tarafından binlerce Türk bayrağı, Atatürk posteri ve meşalenin dağıtılacağı yürüyüş, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı'nın İskele Sokak'ta yapacağı kutlama konuşmasının ardından son bulacak. Yürüyüşün ardından Caddebostan Sahili'nde Zülfü Livaneli konser verecek. Usta sanatçı Zülfü Livaneli'ye solist olarak Zeynep Helvaşi, Teyfik Rodos ve Görkem Ezgi Yıldırım ve şef Rengim Gökmen yönetimindeki Eskişehir Belediyesi Senfoni Orkestrası eşlik edecek. Konser canlı olarak sosyal medya platformlarından da yayınlanacak.

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