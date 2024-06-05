Bağdat Caddesi’nde bikinili gezen kadın beraatını bakın nasıl kutladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Bağdat Caddesi’nde bikinili gezen kadın beraatını bakın nasıl kutladı

Bağdat Caddesi’nde bikiniyle gezip 'Memelere Özgürlük' pankartı açmaktan yargılanan Melisa Aydınalp, beraat kararını ilginç bir şekilde kutladı.

İstanbul Bağdat Caddesi'nde bikiniyle gezerek 'Memelere Özgürlük' pankartı açan manken Melisa Aydınalp hakkında açılan ‘teşhircilik davası’ önceki gün sonuçlanmıştı.

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'Hayasızca Hareketlerde Bulunma' suçundan 1 yıldan 6 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Melisa Aydınalp için beraat kararı verilmişti.

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Kendini ‘kadın hakları aktivisti’ olarak tanıtan Aydınalp, beraat kararını kutlamak için yine farklı bir yola başvurdu.

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Instagram hesabından Beraatını müjdeleyen manken, göğüslerini elleriyle kapatarak verdiği poza "İçeri de ve dışarı da kendimi güvende hissediyorum" notunu paylaştı.

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Ardından da ‘Kesinleşme şerhini’ paylaşarak “Melisa Aydınalp olarak yaptığım eylemlerden dolayı yargılandığım “Hayasızca Hareketler” suçlamasından beraat etmiş bulunmaktayım. Giydiğim kıyafetlerimden dolayı, bikini üstlerimden, mini şortlarım sebep gösterilerek teşhircilik yaptığım iddiasıyla açılan tüm davalardan beraat ettim” yazdı.

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Melisa Aydınalp, her gün aynı saatte Bağdat Caddesi'nde bikinisiyle yürüyerek herkesi şaşkına çeviriyordu.

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