Bağdat Caddesi’nde Galatasaray taraftarlarına saldırı

Kaynak: DHA
Bağdat Caddesi’nde Galatasaray taraftarlarına saldırı

Galatasaray taraftarlarının araçlarına, Fenerbahçe taraftarları Bağdat Caddesi'nde şişe ve taşlarla saldırdı.

Kadıköy'de şampiyonluk kutlaması yapan Galatasaray taraftarlarının araçlarına, Fenerbahçe taraftarları Bağdat Caddesi'nde şişe ve taşlarla saldırdı. Olayın ardından polis ekipleri cadde üzerinde yoğun güvenlik önlemi aldı.

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Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından bazı taraftarlar Bağdat Caddesi'nde konvoy yaptı. Bu sırada caddedeki Fenerbahçe taraftarları, camdan bayrak çıkaran Galatasaraylıların araçlarına taş ve şişe fırlattı. Galatasaraylıların araçlarına saldıran Fenerbahçelilere polis müdahale etti.

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