Bağdat Caddesi’nde silahlar konuştu!

Düzenleme: Kaynak: DHA
Bağdat Caddesi’nde silahlar konuştu!

İstanbul Kadıköy’de, Bağdat Caddesi’ndeki bir kafede alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışma kanlı bitti. 2 kişinin yaralandığı olayda kaçan şüpheli aranıyor.

Olay, 7 Temmuz Pazartesi günü saat 01.00 sıralarında Bağdat Caddesi'ndeki kafede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; üç kişi arasında alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

İsmi öğrenilemeyen bir kişinin yanındaki silahı çıkarıp ateş etmesiyle kafede bulunan 2 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık, polis ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırırken polis olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Bağdat Caddesi’nde silahlar konuştu!

Bağdat Caddesi’nde silahlar konuştu!

Bağdat Caddesi’nde silahlar konuştu!

Bağdat Caddesi’nde silahlar konuştu!

Bağdat Caddesi’nde silahlar konuştu!

Bağdat Caddesi’nde silahlar konuştu!

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