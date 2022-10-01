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Bağdat’taki ''Ekim gösterilerinde'' 50 kişi yaralandı

Irak’ta Ekim 2019’da gerçekleştirilen hükümet karşıtı protestoların 3. yıl dönümü kapsamında başkent Bağdat’ta düzenlenen gösterilerde güvenlik güçleri ile eylemciler arasında çıkan olaylarda 50 kişinin yaralandığı açıklandı.

Haber Giriş: 1 Ekim 2022 Cumartesi - 20:20
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Bağdat’taki ''Ekim gösterilerinde'' 50 kişi yaralandı

Bağdat’taki ''Ekim gösterilerinde'' 50 kişi yaralandı
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Irak’ta 1 Ekim 2019 tarihinde başlayan ve dönemin Başbakanı Adil Abdülmehdi’nin istifası ile sonuçlanan hükümet karşıtı protestoların 3. yıl dönümü dolayısıyla bugün başkent Bağdat’ta sabahın erken saatlerinden itibaren gerçekleştirilen gösteriler sürüyor.

Sabahın ilk saatlerinden itibaren hükümet konakları ve yabancı temsilciliklerin bulunduğu korunaklı Yeşil Bölge karşısında yer alan ünlü Tahrir Meydanı’nda toplanan kalabalık grup sloganlar eşliğinde Yeşil Bölge’ye giden Cumhuriyet Köprüsü’ne yürüdü.

Güvenlik güçlerinin kurduğu demir bariyerleri aşan protestocular güvenlik güçlerine taş ile saldırırken, güvenlik güçleri ise göstericilere göz yaşartıcı ve ses bombası ile karşılık verdi. Çıkan olaylarda sağlık ekiplerinden edinilen bilgiye göre, olaylarda 24 güvenlik mensubu olmak üzere 50 kişi yaralandı.

Irak hükümetine bağlı Medya Güvenlik Ağı, protestolarda meydana gelen olaylarda 19’u güvenlik güçleri mensubu ve 9’u protestocu olmak üzere toplam 28 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Ekim 2019’daki protestolar

Irak’ın başkenti Bağdat’ta kamu hizmeti yetersizliği ve yolsuzluk nedeniyle 1 Ekim 2019’da başlayan protestolar, 25 Ekim’de şiddetini arttırarak ülke geneline yayılmıştı. Protestolarda 600’den fazla kişi hayatını kaybetmiş, 17 binden fazla kişi de yaralanmıştı. Artan protestolar ve baskı üzerine dönemin Başbakanı Adil Abdülmehdi, Kasım 2019’da istifa etmek zorunda kalmıştı.

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