﻿Bağdat’taki Yeşil Bölge’ye roketli saldırı: 4 yaralı  

Irak'ta yaklaşık 2 aydır toplanamayan meclis bugün ilk oturumunu gerçekleştirirken, meclisinde yer aldığı başkent Bağdat’taki korunaklı Yeşil Bölge’ye roketli saldırı düzenlendi. Irak hükümetine bağlı Medya Güvenlik Ağı tarafından yapılan açıklamada, yabancı misyonlar ve hükümet konaklarının yer aldığı Yeşil Bölge’ye 3 adet roket düştüğü bildirilerek, saldırıda 4 güvenlik gücü mensubunun yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, roketlerden birinin Irak meclis binası önüne, diğerlerinin ise misafirhane ve Kudüs Kontrol Noktası yakınına düştü. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

MECLİS’TE OTURUM DÜZENLENMESİ PROTESTO EDİLMİŞTİ

Bağdat'ta erken saatlerden itibaren meclisin de yer aldığı Yeşil Bölge'ye çıkan tüm yol ve köprülerde alınan güvenlik önlemlerine rağmen yüzlerce kişi Tahrir Meydanı’nda toplanmış, Yeşil Bölge’ye giden yolların kapatılması üzerine güçlükle Tahrir Meydanı’na ulaşan protestocular, mecliste oturum düzenlenmesini protesto etmişti.

IRAK’TA NELER OLUYOR?

Irak’ta geçtiğimiz yıl yapılan erken genel seçimlerin ardından hükümet kurma konusunda siyasi taraflar arasında uzlaşma sağlanamamış, seçimlerin galibi Mukteda Sadr liderliğindeki Sadr Grubu milletvekilleri geçtiğimiz haziran ayında istifa etmişti. Sadr yanlılarının daha sonra meclisi işgal etmesi ile ülkede protestolar patlak vermiş ve meclis uzun süre toplanamamıştı. Protestolar Sadr'ın 30 Ağustos'ta siyasetten çekildiğini duyurmasının ardından alevlenmiş, Bağdat’taki Yeşil Bölge ve çevresinde çıkan çatışmalarda 30 kişi hayatını kaybetmiş, 110 güvenlik görevlisi de dahil olmak üzere 700 kişi yaralanmıştı.