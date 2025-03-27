Bağımsız medyaya RTÜK darbesi!

RTÜK, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve benzer yayınları ekrana yansıtan bağımsız medyaya darbe gibi cezalar verdi. Cezalar içerisinde en ağır ve tarihi olanı ise SZC TV’ye 10 gün boyunca 7/24 ekran karartma cezası vermesi oldu. Ayrıca Fatih Altaylı'nın YouTube kanalıyla 72 saat içinde lisans alınmazsa kanala erişim engeli getirilecek.

RTÜK BAŞKANI BAĞIMSIZ MEDYAYI TEHDİT ETMİŞTİ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in düzenlediği protesto mitinglerini bağımsız medya ekranlara taşımıştı. Ancak RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin yayını verenlere ilişkin defalarca tehdit etmişti.

Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Bilinmelidir ki hangi kanal olursa olsun; hukuksuzluk yapıyorsa, yasa tanımaz davranıyor, devlet kurumlarına ve çalışanlarına sansür uyguluyorsa, manipülatif görüntü ve haberleri yayınlamak konusunda tüm uyarıları hiçe sayıyorsa ve halkın haber alma özgürlüğünü engelliyorsa gereken idari yaptırımlar yasalar kapsamında en üst sınırdan uygulanacaktır” demişti.

"İMAMOĞLU CANLI YAYININA 10 GÜN EKRAN KARARTMA CEZASI!"

RTÜK üyesi İlhan Taşçı, ise medya tarihindeki rekor cezaları X hesabı üzerinden şu şekilde açıkladı;

RTÜK’ün bugünkü Üst Kurul Toplantısında, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasına uzanan süreçteki yayınlara program durdurmadan, lisans iptalinden önceki en ağır ceza olan 10 gün yayın durdurmaya uzanan tarihinin en ağır cezaları oyçokluğuyla alındı.

"SZC TV’NİN 10 GÜN BOYUNCA 7/24 EKRANI KARARTILACAK"

* Sözcü TV’ye İstanbul, Ankara ve İzmir’den canlı yayın yapılarak, yorumlarda “halkın kin ve düşmanlığa teşvik” edildiği savıyla 10 gün yayın durdurma cezası verildi. Kanal aynı maddeden 8/1/b ceza alması halinde lisansı iptal edilecek. Tebliğin ardından SZC TV’nin 10 gün boyunca 7/24 ekranı karartılacak. Ekrana yalnızca siyah zemin üzerine RTÜK’ün karar metni yansıtılacak. SZC TV hakkında ayrıca CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır’ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye yönelik sözleri nedeniyle yüzde 3 idari para cezasına hükmedildi. Özgür Özel mitingini canlı vermek suç sayıldı!

"5 KEZ DE PROGRAM DURDURMAYA KARAR VERİLDİ"

* Halk TV’ye Gündem Özel programında, CHP Genel Başkanın Özgür Özel’in Saraçhane mitinginde Akın Gürlek ve Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik eleştirileri boykot çağrısının ekrana yansıtılması ile İstanbul, Ankara ve İzmir’den canlı yayın yapılarak, yorumlarda “halkın kin ve düşmanlığa teşvik” edildiği savıyla yüzde 5 idari para cezası ve 5 kez de program durdurmaya karar verildi. Halk TV’ye ayrıca CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır’ın ”Elinde terazi olan bu darbecilere karşı hep birlikte direneceğiz” sözleri nedeniyle yüzde 3 idari para cezasına hükmedildi.

"5 İDARİ PARA CEZASI İLE 5 KEZ DE PROGRAM DURDURMA CEZASI"

* Tele 1’e Haber 13 programında, CHP Genel Başkanın Özgür Özel’in Saraçhane mitinginde Akın Gürlek ve Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik eleştirileri ile İstanbul, Ankara ve İzmir’den canlı yaparak, yorumlarda “halkın kin ve düşmanlığa teşvik” edildiği iddiasıyla yüzde 5 idari para cezası ile 5 kez de program durdurma cezası çıktı. Tele 1’e ayrıca Sabah Pusulası programında RTÜK Başkanına yönelik değerlendirmeler nedeniyle de yüzde 3 idari para cezası kesildi.

"YÜZDE 2 İDARİ PARA CEZASI VERİLDİ"

* Now TV’ye Orta Sayfa programında Ekrem İmamoğlu soruşturmasıyla ilgili işlemlerin “hukuka aykırı ve talimatlarla yapıldığı” yorumları gerekçesiyle yüzde 2 idari para cezası verildi.

İMAMOĞLU CANLI YAYININA 10 GÜN EKRAN KARARTMA CEZASI!



RTÜK’ün bugünkü Üst Kurul Toplantısında, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasına uzanan süreçteki yayınlara program durdurmadan, lisans iptalinden önceki en ağır ceza olan 10 gün yayın… — İlhan Taşcı (@ilhantasci) March 27, 2025

HANGİ PROGRAMLAR CEZA ALDI?

Değerlendirmeler doğrultusunda yaptırım uygulanan kanallar ise şu şekilde;

SZC TV’nin “Nokta Atışı” ve “Öncesi Sonrası”, Tele1’in “Sabah Pusulası” ve “Haber 13”, NOW TV’nin “Orta Sayfa”, Halk TV’nin “Gündem Özel” ve “Haberler” programlarına ceza verildi. Akıllı TV ise “Tele Alışveriş”

FATİH ALTAYLI'YA 72 SAAT SÜRE VERİLDİ

Üst Kurul toplantısından YouTube kanalı üzerinden yayın yapanlara yönelik de karar verdi. Fatih Altaylı ve İlker Canikligil’in YouTube kanallarıyla ilgili 72 saat içerisinde lisans almaları gerektiği, alınmadığı takdirde kanallarına erişim engeli istenileceği aktarıldı.