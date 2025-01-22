Bağımsız Milletvekili Koray Aydın'dan Özdağ'ın tutuklanmasına sert çıkış

Kaynak: ANKA
Bağımsız Milletvekili Koray Aydın'dan Özdağ'ın tutuklanmasına sert çıkış

Bağımsız Milletvekili Koray Aydın, "Sayın Özdağ’ın gözaltına alınması dahi demokrasi adına kabul edilemezken tutuklanması bir hukuk katliamıdır. Muhalif siyasetçileri yargı kılıcıyla korkutamazsınız. Zulüm asla payidar olmayacak, adalet er veya geç yerini bulacaktır" dedi.

Bağımsız Milletvekili Koray Aydın, "Sayın Özdağ’ın gözaltına alınması dahi demokrasi adına kabul edilemezken tutuklanması bir hukuk katliamıdır. Muhalif siyasetçileri yargı kılıcıyla korkutamazsınız. Zulüm asla payidar olmayacak, adalet er veya geç yerini bulacaktır" dedi.

Bağımsız Milletvekili Koray Aydın, Ümit Özdağ'ın tutuklanmasına sosyal medya hesabından tepki göstererek şu açıklamayı yaptı:

"Sayın Özdağ’ın gözaltına alınması dahi demokrasi adına kabul edilemezken tutuklanması bir hukuk katliamıdır. Muhalif siyasetçileri yargı kılıcıyla korkutamazsınız. Zulüm asla payidar olmayacak, adalet er veya geç yerini bulacaktır!"

Son Haberler
Ümit Özdağ’ın tutuklanmasına ilişkin Barolar Birliği'nden dik duruş mesajı
Ümit Özdağ’ın tutuklanmasına ilişkin Barolar Birliği'nden dik duruş mesajı
Borsa güne nasıl başladı? İşte son durum... (22 Ocak 2025)
Borsa güne nasıl başladı? İşte son durum... (22 Ocak 2025)
Portekiz’deki 9 gollü maç nefes kesti! Kerem ve Orkun da sahadaydı
Portekiz’deki 9 gollü maç nefes kesti! Kerem ve Orkun da sahadaydı
Gümüşhane’de engelli kedilere şefkat eli
Engelli kedilere şefkat eli
The Band grubu üyelerinden Garth Hudson hayatını kaybetti
The Band grubu üyelerinden Garth Hudson hayatını kaybetti