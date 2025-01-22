Bağımsız Milletvekili Koray Aydın'dan Özdağ'ın tutuklanmasına sert çıkış

Bağımsız Milletvekili Koray Aydın, "Sayın Özdağ’ın gözaltına alınması dahi demokrasi adına kabul edilemezken tutuklanması bir hukuk katliamıdır. Muhalif siyasetçileri yargı kılıcıyla korkutamazsınız. Zulüm asla payidar olmayacak, adalet er veya geç yerini bulacaktır" dedi.

Bağımsız Milletvekili Koray Aydın, Ümit Özdağ'ın tutuklanmasına sosyal medya hesabından tepki göstererek şu açıklamayı yaptı:

"Sayın Özdağ’ın gözaltına alınması dahi demokrasi adına kabul edilemezken tutuklanması bir hukuk katliamıdır. Muhalif siyasetçileri yargı kılıcıyla korkutamazsınız. Zulüm asla payidar olmayacak, adalet er veya geç yerini bulacaktır!"