Kongre, 7 Aralık 2025 Pazar Ankara Keçiören'deki Taha Akgül Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek. Parti Sözcüsü Lütfullah Önder, "'İstikbal biziz, biz geleceğiz' sloganıyla insanımızı kongreye davet ediyoruz" dedi.

BTP 9'uncu Olağan Büyük Kongresi'ni 7 Aralık 2025’te Ankara Keçiören’deki Taha Akgül Spor Salonu’nda yapacak. Bin 340 delegenin oy kullanacağı kongre, saat 11.00'de başlayacak. BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş'ın kongrede tek aday olarak yer almesi bekleniyor.

Hüseyin Baş, konuşmasında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunacak.

Kongre öncesi açıklama yapan BTP Sözcüsü Lütfullah Önder, bu kongrede "İstikbal biziz, biz geleceğiz" sloganını kullanacaklarını belirterek, herkesi kongreye davet etti. Önder’in, açıklaması şu şekilde:

"'EKONOMİYİ BİZ ÇÖZERİZ' DİYEREK, MİLLETİMİZİ KONGREMİZE DAVET EDİYORUZ"

"7 Aralık Pazar günü Ankara Taha Akgül Spor Salonu'nda 9. Olağan Büyük Kongremizi yapacağız. 81 ilden bin 340 delege, on binlerce insanımızın katılımıyla bu kongreyi gerçekleştiriyoruz.

Milletimizin en büyük derdi ekonomi. Bunun farkındayız. Özellikle ekonomide partilerin liberal politikaları daha iyi uygulama iddiasıyla birbirleriyle yarıştığı dönemde, ekonomiye bambaşka bir pencereden bakan kurucu liderimiz Prof. Dr. Haydar Baş'a ait Milli Ekonomi Modeli’ni programına alan bir siyasi parti olarak 'Ekonomiyi biz çözeriz' diyerek, milletimizi kongremize davet ediyoruz.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 'Ey yükselen nesil! İstikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk. Onu yaşatacak ve yükseltecek olan sizsiniz' sözünün muhatabı olduğumuzu ifade ediyoruz.

Bu kongrede 'İstikbal biziz, biz geleceğiz' sloganıyla insanımızı kongreye davet ediyoruz. Tüm halkımızı 7 Aralık Pazar günü Ankara Taha Akgül Spor Salonu'nda buluşmaya davet ediyoruz."