Bağımsız İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, 'Bağımsız yargının olmadığı, dolayısıyla adil yargılamanın en asgari gerekliliklerinin sağlanmadığı bir süreç ile karşı karşıyayız. Bu sebeple de tüm manipülatif propagandaya rağmen olan bitenlerin 'suçla mücadele' amacıyla yürütüldüğüne ikna olmak imkansız.' dedi.

Yeneroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yargı mekanizmasına yönelik eleştirilerde bulundu. Yaşananların 'suçla mücadele' olduğuna inanılamayacağını vurgulayan Yeneroğlu, şu ifadeleri kullandı:

KAVALA VE ALTAYLI ELEŞTİRİSİ

Osman Kavala en ufak suç unsuru bulunmamasına rağmen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla 9 yıldır cezaevinde. Fatih Altaylı saçma sapan yakıştırmalar ile 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı. Bu süreçlerin yürütülme biçiminin hukukla tek alakası, hukukun araçsallaştırılmış olmasıdır.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, 'elbette soruştursunlar, yargılamalarında (kovuşturma anlamında) da bir sorun görmüyorum hatta ilk önce kendi adamlarına baksınlar bile demiyorum, bizde suç varsa üzerine gidilsin ama en azından adil yargılanalım' diyor. Dosyasında tutuklu yargılanmasını gerektirecek kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delil yok.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında yürütülen süreçte masumiyet karinesi ve adil yargılanma hakkının alenen ihlal edildiği, hakaret ve diploma davalarının da siyasi motivasyonla yürütüldüğü çok açık.

Bağımsız yargının olmadığı, dolayısıyla adil yargılamanın en asgari gerekliliklerinin sağlanmadığı bir süreç ile karşı karşıyayız. Bu sebeple de tüm manipülatif propagandaya rağmen olan bitenlerin suçla mücadele amacıyla yürütüldüğüne ikna olmak imkansız.